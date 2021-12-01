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Три способа, как хранить молочный гриб без молока

Вы спрашиваете: Посоветуйте, как хранить молочный гриб без молока? Уезжаю в длительную командировку, дома никого нет, чтобы меняли ему раствор, да и не успеваю  уже даже купить. Не хочется допустить гибели, я так долго искала такой гриб. Раньше заливала молоком с водой пополам и ставила в холодильник. А просто если без ничего поставлю, в тарелочке, не пропадет? Отсутствовать буду примерно недели три.»

как хранить молочный гриб без молока

Мы отвечаем: Молочный, кефирный или же китайский гриб – это живой организм, зооглея, который используют для приготовления вкусного и лечебного напитка, биокефира. Чтобы культура была здорова, ее нужно все время держать в питательном молочном растворе. Это не сложно, если вы имеете возможность ухаживать за ней и менять молоко, но возможно ли и как хранить молочный гриб без молока? Этот вопрос особенно актуален во время длительного отсутствия, ведь зооглею нельзя оставлять надолго в одном растворе. Гриб начнет болеть, станет склизким и может вовсе пропасть. Или, например, вы вырастили много зооглеи и не успеваете использовать. Как же «законсервировать» ее, чтобы сохранить все полезные свойства?

Как хранить молочный гриб без молока

молочный гриб

На время коротких, до пяти дней, перерывов в употреблении полезного кефира тибетский гриб можно оставить в менее концентрированном растворе. Для этого молоко разбавьте с водой в одинаковых пропорциях и отправьте банку в холодильник.

Если же гриб не будет использоваться более длительное время или под рукой нет молока, сохранить его можно одним из следующих способов:

  • без питательного раствора, но в холодном месте;
  • заморозив;
  • высушив.

Заморозка и сушка не убивает гриб, а вводят его в состояние анабиоза. В нем он может пробыть до одного года, не теряя своих полезных свойств. Просто в холодильнике, без молока, гриб может храниться не более 12 дней.

Готовим зооглею к недлительному «безмолочному» хранению

как хранить молочный гриб

Без питательной среды молочный гриб некоторое время сохраняет свою жизнеспособность, но только при комфортных для него условиях. Это обязательно не тепло, как во время сбраживания, а температура не больше 4 ◦С. Стабильных температурных значений легче придерживаться, поместив полезный гриб в холодильник. А именно — туда, где находится отделение для овощей.

Перед отправкой зооглеи на хранение не забудьте ее обязательно хорошо промыть от остатков молочного раствора. Сложить можете в любую посуду, тарелку или пластиковый лоток, только не металлическую. И не закрывайте крышкой, гриб должен «дышать». Достаточно просто прикрыть марлей.

Заморозка молочного гриба

как заморозить молочный гриб

Чтобы заморозить зооглею:

  • промойте гриб под краном, выложив на капроновое сито;
  • выложите на полотенце, чтобы стекла вода;
  • накройте сверху салфетками;
  • оставьте на полчаса;
  • просохшие комочки разложите по пакетам, вкладывая не более 2 ст. л. в один;
  • пакеты сложите в лоток и отправьте в морозилку, закрыв крышкой.

Для выхода из «спячки» достаньте один пакетик, переложите в миску, залейте молоком. Пусть постоит 2 дня, но пить этот первый кефир нельзя, лучше использовать в косметических целях.

Как правильно высушить тибетский гриб

как высушить молочный гриб

Сушка займет больше времени, но зато в таком виде гриб не нуждается в особенных условиях для хранения. И не зависит от аварийных отключений электричества. Зооглея должна сохнуть не менее трех дней, иначе есть риск заболевания. Готова она будет, когда приобретет желтый цвет и станет твердой.

Храните сухой молочный гриб просто в комнате, в шкафу. Для восстановления залейте молочно-водным раствором в привычной пропорции (1:1) на ночь. Повторите процедуру еще 3-4 раза. И только потом гриб можете использовать для приготовления кефира на цельном молоке.

Хранение тибетского гриба

Комментарии
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  1. Татьяна
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    Очень интеесно. Спасибо.

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