Вы спрашиваете: Посоветуйте, как хранить молочный гриб без молока? Уезжаю в длительную командировку, дома никого нет, чтобы меняли ему раствор, да и не успеваю уже даже купить. Не хочется допустить гибели, я так долго искала такой гриб. Раньше заливала молоком с водой пополам и ставила в холодильник. А просто если без ничего поставлю, в тарелочке, не пропадет? Отсутствовать буду примерно недели три.»

Мы отвечаем: Молочный, кефирный или же китайский гриб – это живой организм, зооглея, который используют для приготовления вкусного и лечебного напитка, биокефира. Чтобы культура была здорова, ее нужно все время держать в питательном молочном растворе. Это не сложно, если вы имеете возможность ухаживать за ней и менять молоко, но возможно ли и как хранить молочный гриб без молока? Этот вопрос особенно актуален во время длительного отсутствия, ведь зооглею нельзя оставлять надолго в одном растворе. Гриб начнет болеть, станет склизким и может вовсе пропасть. Или, например, вы вырастили много зооглеи и не успеваете использовать. Как же «законсервировать» ее, чтобы сохранить все полезные свойства?

Как хранить молочный гриб без молока

На время коротких, до пяти дней, перерывов в употреблении полезного кефира тибетский гриб можно оставить в менее концентрированном растворе. Для этого молоко разбавьте с водой в одинаковых пропорциях и отправьте банку в холодильник.

Если же гриб не будет использоваться более длительное время или под рукой нет молока, сохранить его можно одним из следующих способов:

без питательного раствора, но в холодном месте;

заморозив;

высушив.

Заморозка и сушка не убивает гриб, а вводят его в состояние анабиоза. В нем он может пробыть до одного года, не теряя своих полезных свойств. Просто в холодильнике, без молока, гриб может храниться не более 12 дней.

Готовим зооглею к недлительному «безмолочному» хранению

Без питательной среды молочный гриб некоторое время сохраняет свою жизнеспособность, но только при комфортных для него условиях. Это обязательно не тепло, как во время сбраживания, а температура не больше 4 ◦С. Стабильных температурных значений легче придерживаться, поместив полезный гриб в холодильник. А именно — туда, где находится отделение для овощей.

Перед отправкой зооглеи на хранение не забудьте ее обязательно хорошо промыть от остатков молочного раствора. Сложить можете в любую посуду, тарелку или пластиковый лоток, только не металлическую. И не закрывайте крышкой, гриб должен «дышать». Достаточно просто прикрыть марлей.

Заморозка молочного гриба

Чтобы заморозить зооглею:

промойте гриб под краном, выложив на капроновое сито;

выложите на полотенце, чтобы стекла вода;

накройте сверху салфетками;

оставьте на полчаса;

просохшие комочки разложите по пакетам, вкладывая не более 2 ст. л. в один;

пакеты сложите в лоток и отправьте в морозилку, закрыв крышкой.

Для выхода из «спячки» достаньте один пакетик, переложите в миску, залейте молоком. Пусть постоит 2 дня, но пить этот первый кефир нельзя, лучше использовать в косметических целях.

Как правильно высушить тибетский гриб

Сушка займет больше времени, но зато в таком виде гриб не нуждается в особенных условиях для хранения. И не зависит от аварийных отключений электричества. Зооглея должна сохнуть не менее трех дней, иначе есть риск заболевания. Готова она будет, когда приобретет желтый цвет и станет твердой.

Храните сухой молочный гриб просто в комнате, в шкафу. Для восстановления залейте молочно-водным раствором в привычной пропорции (1:1) на ночь. Повторите процедуру еще 3-4 раза. И только потом гриб можете использовать для приготовления кефира на цельном молоке.

Хранение тибетского гриба