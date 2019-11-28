Представляем вашему вниманию лучшие рецепты заготовки мангольда на зиму для расширения меню семьи в зимний период. Листовая свекла богата витаминами А и Е, поэтому полезна при заболеваниях крови, костей и сахарном диабете. Кроме того, оригинальный вкус сочной зелени побуждает многих находить лучшие рецепты заготовок мангольда на зиму. Наличие морозильной камеры позволит заморозить достаточное количество листьев и черешков. Некоторые предпочитают консервировать, квасить или мариновать стебли культуры. Все же уникальный вкус травянистого растения во многом зависит от технологии приготовления блюда.

Выбираем самые лучшие рецепты заготовки мангольда на зиму

Процесс маринования начинается с подготовки. Большой пучок листьев тщательно перебирают, оставляя только качественные образцы. Черешки отделяют от зелени и нарезают ломтиками по 5-7 см в длину. Затем их моют под проточной водой и оставляют высыхать на полотенце или салфетке. Классические рецепты приготовления мангольда на зиму включают использование маринада.

Чтобы сделать рассол, понадобится:

вскипятить 1 л воды;

приправить ее 2 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара;

внести черный перец (½ ч. л.) и душистый (4 горошинки);

добавить 1 ст. л. уксуса.

После закипания жидкости емкость сразу убирают с огня. Далее бланшируют черешки в течение 5 минут.

В горячем виде их складывают в стерилизованные банки, на дне которых уже находятся:

2-3 зубчика чеснока;

листья вишни;

зонтики укропа;

порошковая горчица.

Содержимое заливают горячим рассолом и закатывают. Некоторые практикуют дополнительно стерилизовать банки с зеленью в течение 10 минут. Несколько дней консервацию сберегают укутанной в полотенце и в перевернутом положении. Листья маринованного мангольда на зиму заготавливают подобным образом. Зелень шинкуют полосами шириной в 1 см как на салат или суп. Погружают в кастрюлю и заливают 100 мл жидкости. Кипятят около 5 минут, затем раскладывают по банкам и заливают горячим маринадом.

Листья выбирают только свежие. На пластинах не должно быть следов заболеваний, а также насекомых.

Консервированный мангольд на все случаи жизни

Существует еще один уникальный рецепт заготовки листьев травянистой культуры. Зеленную массу промывают и замачивают в холодной воде на 15 минут. Это позволит легко и аккуратно отделить стебли от зелени, а также срезать грубые прожилки.

Далее проводят стандартные процессы приготовления:

бланшируют листовую свеклу в течение 2-3 минут в кипящей воде;

скручивают каждый лист в форме свитка;

вертикально укладывают полученные «рулончики» в баночки;

заливают горячим маринадом.

Маринад готовят по стандартному рецепту — на 500 мл волы берут чайную ложку сахара и столовую ложку соли.

Предварительно дно емкости заполняют специями:

зонтиками укропа;

горошинами обычного и душистого перца;

зубчиками чеснока;

лаврового листа.

Многие используют листья хрена, вишни или смородины. Другие вносят горчичный порошок либо семена кунжута. После этого банки закатывают, ждут пока они остынут, переворачивают и отправляют на хранение.

Такой консервированный мангольд используют в приготовлении голубцов, гарниров и салатов. Вдобавок из него делают готовую аппетитную закуску, которую подают к праздничному столу вместе с огурцами.

Замороженный мангольд — «хранитель» всех витаминов

Большинство людей полагает, что при заморозке продукт сохраняет все полезные свойства. Но это не всегда так. Результат во многом зависит от того, как заготовить мангольд на зиму. Очищенную и промытую зелень нарезают на мелкие кусочки. Стебли и листву замораживают по-отдельности.

Повара советуют использовать несколько разновидностей листовой свеклы в одном лоте, чтобы получить пеструю заправку для щей.

Однако для начала нарезанный мангольд бланшируют:

зелень отправляют в кипяток;

варят на среднем огне в течение от 2-3 минут;

достают содержимое с помощью шумовки;

погружают в воду со льдом на 2 минуты;

высушивают массу на бумажном полотенце;

расфасовывают по герметичным пакетам.

В замороженном виде листовую свеклу хранят 10-12 месяцев. Максимальное количество повторных заморозок не должно превышать 2-3 раз. Поэтому большие объемы зелени распределяют в несколько пакетов.

Такой метод термической обработки с последующим применением ледяной жидкости позволит мангольду сохранить упругость, а также нежный вкус. Чтобы сделать процесс максимально быстрым, некоторые погружают зелень в кипяток дуршлагом или глубоким ситом. Ни в коем случае нельзя передерживать листья, иначе они испортятся. К ним часто добавляют цветную либо брюссельскую капусту, кукурузу, болгарский перец, а также кабачки или горошек.

Квашеный мангольд для любителей экзотики

На 5 килограмм листовой свеклы понадобится 100 г соли. Дно емкости застилают 4-5 листьями белокочанной капусты. Заполняют посуду измельченной зеленью и засыпают солью. Устанавливают сверху пресс. При появлении сока груз снимают и отправляют кастрюлю в погреб либо холодильник на длительное хранение.

В то же время к лучшим рецептам заготовки мангольда на зиму относят уникальный метод заквашивания черешков:

нарезанные стебли бланшируют указанным ранее способом;

укладывают в емкость;

добавляют измельченный хрен (корни либо зелень);

кладут листья вишни, смородины, дуба или малины;

заливают маринадом (500 мл воды и 1 ст. л. соли);

закрывают стеклянную посуду капроновой крышкой;

отправляют в прохладное место.

Салат также делают с шинкованной белокочанной капустой. Соотношение ингредиентов зависит от предпочтений семейства. Спустя 3-4 дня квашеная листовая свекла готова к употреблению. Готовое блюдо обязательно дополняют лавровым листком и душистым перцем. Его подают на стол, приправляя солью и сахаром.

Для пикантности некоторые вносят в салат тертые полусладкие яблоки, а также морковь. Яркая зелень станет удачным декором, который придаст блюду весеннюю свежесть и особый вкус.

Сушеный вариант листовой свеклы

Для этой процедуры лучше всего подходят листья. Существует два противоречивых мнения по поводу мытья зелени пред высушиванием. Поэтому каждый может выбрать тот вариант, который ему подходит. Далее зелень измельчают и тонким слоем расстилают на листе бумаги/газеты. В таком виде мангольд сушат на открытом воздухе 5-7 дней. Также его можно отправить в электросушилку на 3-5 часов при температуре 50˚С.

Хранят сушеную зелень в стеклянных банках либо мешочках из хлопковой ткани.

Традиционная запеканка с мангольдом родом из Италии

Теперь пришло время использовать заготовленную листовую свеклу. В этом случае многим понадобятся уникальные рецепты блюд из мангольда на зиму, привезенные с Европы. На религиозные праздники итальянцы предпочитают готовить роскошные запеканки. Для своих кулинарных шедевров они применяют шпинат. Тем не менее его уверенно заменяют маринованным или замороженным мангольдом. Листья измельчают и приправляют солью, а также перцем по вкусу.

Ингредиенты собирают в такой последовательности:

на дно противня укладывают раскатанный лист слоеного дрожжевого теста;

распределяют зеленную массу;

формируют в начинке несколько «воронок»;

в образованные лунки кладут кусочки сливочного масла и вливают по 1-му яйцу;

присыпают тертым сыром;

накрывают еще одним слоем теста;

края плотно защипывают;

поверхность смазывают яичным желтком;

отправляют в духовку на выпекание при 200˚С.

Иногда зелень обжаривают вместе с кусочками ветчины. Вдобавок поверхность запеканки часто украшают дольками помидоров, можно черри, а также зеленью.

Как только корочка приобретет золотистый оттенок, запеканку вынимают. Испеченный пирог делят на равные порции.

Подают итальянское блюдо с:

апельсиновым фрэшом;

чинотто;

кродино;

коктейлем «Апероль Шприц».

Рецептура некоторых находится в строжайшем секрете. Однако каждый из предложенных вариантов знаменит своим слегка горьковатым привкусом. Последний напиток готовят из крепленного вина, специй и газированной содовой. Его подают в качестве аперитива.

Лиственную свеклу используют для приготовления супов, щей и овощных рагу. Из нее получаются необыкновенные витаминизированные омлеты, лазанья и запеканки.

Самым лучшим рецептом заготовки мангольда на зиму станет тот, который придется по вкусу всей семье, особенно детям. Поэтому маме придется заготовить зелень в нескольких техниках, чтобы найти подходящую альтернативу свежей листовой свекле.

Используем лучшие рецепты заготовки мангольда на зиму — видео